La Juventus è ormai vicino alla prossima Champions League e intanto lavora in vista del futuro. Come spiega Tuttosport, tra i giocatori in bilico c'è Weston, che ha avviato le prime trattative per il rinnovo di contratto, in scadenza il 30 giugno 2025, ma non è vicino alla chiusura. Tutt'altro. La Juventus vorrebbe offrirgli un ingaggio ribassato, come prassi in questo periodo di spending review, ma l'americano vorrebbe un aumento per arrivare a 3 milioni di euro a stagione. Così il rinnovo resta in bilico.