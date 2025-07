Juventus, i dettagli dell'offerta per Sancho

Getty Images

La Juventus continua a spingere per Jadon Sancho. Come riportato da Sky Sport, nelle ultime ore ci sono stati nuovi contatti tra il club bianconero e il Manchester United per discutere del trasferimento dell’esterno offensivo classe 2000.L’offerta proposta dalla Juventus sarebbe di 10 milioni di euro più bonus, con l’intento di arrivare a un accordo definitivo che possa soddisfare tutte le parti coinvolte.Sancho, nell’ultima stagione trascorsa in prestito al Chelsea, ha collezionato 41 presenze tra tutte le competizioni, mettendo a referto 5 gol e 10 assist. In totale, in Premier League vanta 89 presenze, con 12 reti e 11 assist.

Il contratto del giocatore inglese con i Red Devils scade nel giugno 2026, e la volontà della Juventus è quella di sfruttare l’occasione di mercato per regalare a Igor Tudor un rinforzo di qualità per la trequarti o per le corsie offensive.La trattativa resta aperta: la Juve punta sulla determinazione del giocatore a cambiare aria e sull’interesse dello United a chiudere l’operazione. L'obiettivo bianconero è chiudere il colpo nelle prossime settimane e inserire Sancho nel gruppo già in ritiro.