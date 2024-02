Dalla semestrale di bilancio pubblicata dalla Juventus emergono nuovi dettagli anche sui costi delle ultime sessioni di mercato. Ecco il bilancio invernale:Le operazioni perfezionate nella seconda fase della Campagna Trasferimenti 2023/2024, svoltasi dal 2 gennaio al 1°febbraio 2024, hanno comportato complessivamente un aumento del capitale investito di € 6,8 milioni, derivante da acquisizioni e incrementi per € 8,3 milioni e cessioni per € 1,5 milioni (valore contabile netto dei diritti ceduti). Le plusvalenze nette generate dalle cessioni ammontano a € 2,2 milioni.Gli oneri netti derivanti da trasferimenti temporanei sono pari a € 3,1 milioni. L’effetto finanziario netto complessivo, ripartito in cinque esercizi, inclusi gli oneri accessori nonché gli oneri e i proventifinanziari impliciti sugli incassi e pagamenti dilazionati, è negativo ed è pari a € 5,1 milioni".