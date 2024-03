La Juventus ha comunicato la lista dei giocatori convocati per il big match contro l'Atalanta, in programma oggi, domenica 10 marzo alle 18.00 Diversi assenti per Massimiliano Allegri. Non ci saranno infatti Mattia Perin e Mattia De Sciglio, oltre a Adrien Rabiot e Carlos Alcaraz. Fuori anche lo squalificato Dusan Vlahovic. Tornano a disposizione invece McKennie e Kean. Di seguito la lista dei giocatori a disposizione di Allegri



Juventus-Atalanta, i convocati di Allegri