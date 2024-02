Juventus, i convocati per il Frosinone

Szczesny

Pinsoglio

Daffara

Bremer

Alex Sandro

Rugani

Gatti

Cambiaso

Djalò

Locatelli

Rabiot

Mckennie

Alcaraz

Kostic

Miretti

Nonge

Weah

Nicolussi Caviglia

Chiesa

Vlahovic

Yildiz

Milik

Iling Junior

La lista dei convocati per il match in programma domani @zondacrypto #JuveFrosinone pic.twitter.com/dlaSD9hn3K — JuventusFC (@juventusfc) February 24, 2024

Laha diramato la lista dei giocatori convocati per la sfida contro il Frosinone all''Allianz Stadium, in programma domani alle 12:30. Torna tra i convocati Bremer, assente nell'ultimo match per squalifica mentre in difesa Massimiliano Allegri perde Danilo per infortunio, oltre a De Sciglio. C'è Alex Sandro, che era in dubbio visto i problemi fisici avuti nei giorni scorsi. Di seguito la lista dei giocatori a disposizione del tecnico per la gara contro il Frosinone.In totale, sono quattro gli assenti in casa Juve. Oltre a Danilo e De Sciglio, anche Mattia Perin non è rientrato dall'infortunio. Al suo posto convocato il giovane Daffara. Assente anche Moise Kean.