Juventus, i convocati per il Cagliari. Fuori Savona, le sue condizioni

I convocati di Thiago Motta



Portieri:

1 Perin

29 Di Gregorio

23 Pinsoglio



Difensori:

2 Alberto

4 Gatti

6 Kelly

27 Cambiaso

40 Rouhi



Centrocampisti

5 Locatelli

8 Koopmeiners

16 McKennie

26 Douglas Luiz

Attaccanti:

7 Conceicao

9 Vlahovic

10 Yildiz

11 Gonzalez

19 Thuram

20 Kolo Muani

22 Weah

51 Mbangula



Nicolò Savona out: le sue condizioni

Domani, domenica 23 febbraio 2025, la Juventus scenderà in campo alla Sardegna Arena per affrontare il Cagliari alle ore 20.45. I bianconeri, reduci da un periodo positivo, cercheranno di conquistare un altro successo in campionato per continuare la corsa ai vertici della classifica.Thiago Motta ha diramato la lista dei convocati per la trasferta in Sardegna. Ecco i giocatori a disposizione:Non sarà della partita Nicolò Savona. Il giovane talento bianconero non è stato convocato per un fastidio muscolare alla coscia destra che lo costringerà a rimanere a Torino. Lo staff medico monitorerà le sue condizioni nei prossimi giorni per valutare i tempi di recupero e stabilire se potrà tornare a disposizione per i prossimi impegni.L'assenza di Savona rappresenta una piccola tegola per Thiago Motta, che dovrà fare a meno di un elemento che ha dimostrato di poter dare un contributo importante in questa stagione.