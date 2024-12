Nemmeno i cambi - tendenzialmente pochi, comunque - hanno aiutato in maniera decisivain questa prima parte di stagione alla. Come scrive Tuttosport, infatti, sono solo tre ad oggi i goal segnati o propiziati da subentranti (doppietta diall'Inter e rete dial Genoa), nono dato della Serie A. In questo caso, però, l'attenuante della rosa ridotta dai tanti infortuni (che tuttavia rappresentano un problema di per sé) è decisamente solida, con il tecnico italo-brasiliano che, specialmente nelle ultime giornate, non ha mai potuto contare su una "vera" panchina.