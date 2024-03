Juventus: quanti punti servono per qualificarsi alla Champions League

Juventus, il calendario fino a fine stagione

Apre così il Corriere dello Sport, che analizza la situazione della Juventus e il rush finale per il piazzamento Champions League facendo i conti sui punti mancanti. Non è mai stato così facile per la Juve, scrive il quotidiano, che sottolinea come potrebbe addirittura bastare il passo lentissimo delle ultime 7 partite (6 punti e una sola vittoria) per centrale l'obiettivo. Perché dietro di sé la Signora ha scavato un solco difficilmente colmabile, arrivata a quota 58 e con le sue avversarie in questo periodo stanno frenando. Così la quota d'ingresso alla prossima ricchissima Champions finisce per abbassarsi rispetto alle previsioni fatte dall'allenatore toscano: dai 70 punti di Allegri, oggi ne potrebbero bastare 65, se non addirittura 64.La Juve, infatti, ha dieci e undici punti di vantaggio dal 5° e dal 6° posto, con quest'ultimo che resta un riferimento da considerare nel caso in cui il ranking dovesse garantire all'Italia la possibilità di qualificare 5 squadre in Champions anziché 4. La Roma (5ª) e l'Atalanta (6ª) hanno rispettivamente 1,7 e 1,6 punti di media a partita; significa cioè che mantenendo questo ritmo, potrebbero chiudere il campionato a 65 e a 64, si legge.Anche perché il calendario non aiuta. Il rush finale somiglia in effetti a un inferno dantesco: Genoa, poi la Lazio fuori, la Fiorentina allo Stadium, poi il derby col Torino, il Cagliari di Ranieri (in Sardegna) e lo scontro diretto con il Milan che potrebbe valere il secondo posto e la qualificazione alla Supercoppa. E poi ancora: la Roma all'Olimpico, una Salernitana con disperato bisogno di punti, il Bologna di Motta al Dall'Ara e infine il Monza.