La Juventus è uscita sconfitta e ridimensionata dopo il mercoledì notte di Champions League e la sconfitta per 2 a 0 patita contro il Barcellona. Dopo il termine della serata di Europa League di ieri sera, la Uefa ha pubblicato il consueto aggiornamento del ranking e, nonostante il brutto risultato, i bianconeri rimangono la prima squadra italiana in classifica, quinti nella generale. Una piccola soddisfazione per una squadra che, però, deve crescere se vuole dimostrarsi competitiva in Europa. E le altre italiane? 18esima la Roma, 20esimo il Napoli, 24esima l'Inter, 32esima l'Atalanta, 39esima la Lazio e 60esimo il Milan.



La TOP 10 europea, nella nostra gallery: