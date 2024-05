Nel frattempo, sullo sfondo di queste complesse negoziazioni contrattuali, ci sono obiettivi di mercato che il club sta valutando attentamente. Nomi come Teun, Riccardoe Joshuacircolano come possibili rinforzi, ciascuno con le proprie caratteristiche e potenzialità che potrebbero arricchire la rosa della Juventus.In definitiva, il futuro della Juventus dipende dalle scelte ponderate che il club dovrà fare nei prossimi mesi. La combinazione di considerazioni economiche, tattiche e tecniche renderà queste decisioni tutt'altro che semplici, ma cruciali per il successo a lungo termine del club in campo nazionale e internazionale.