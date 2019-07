Riuscire a capire chi sarà il terzino destro nella prima Juventus targata Maurizio Sarri è diventato difficile quanto indovinare i numeri al Superenalotto. Non vi è giorno nel quale non manchino indiscrezioni, abboccamenti, avvicinamenti, allontanamenti dai giocatori deputati al ruolo, siano essi in uscita oppure in entrata. Nonostante l’affaire Cancelo sia ancora lontano da una soluzione, la Juve non vuole farsi trovare impreparata nella ricerca del sostituto. Un profilo gradito è quello di Elseid Hysaj, terzino sinistro in uscita dal Napoli, valutato circa 25 milioni di euro. Troppi per la Juve che, per il ruolo, ha in mente un colpo low cost. Una possibilità già pronta in casa è l’arretramento di Cuadrado sulla linea dei difensori. Se il colombiano dovesse passare il provino e diventare abile al ruolo di terzino, gli sarà rinnovato il contratto che scade attualmente nel 2020. In caso contrario il giocatore sarà ceduto ed il ricavato verrà investito sul mercato. Il nuovo titolare della fascia potrebbe rispondere al nome di Hysaj.