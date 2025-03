Juventus, Huijsen è il rimpianto più grande? Il suo valore è aumentato di quasi 30 milioni

AFP via Getty Images

Il momento della Juventus è uno dei più complicati. La squadra di Thiago Motta è reduce da due sconfitte dalla portata massima, e fotografano un momento in cui o gni aspetto entra di diritto nell'occhio del ciclone . Dai giocatori alle scelte dell'allenatore, fino a quelle della società: le disfatte controsono la copertina di una stagione a dir poco difficile.E le difficoltà, dunque, non sono di certo cominciate contro nerazzurri e viola. Si sono viste già a inizio anno, con una serie di infortuni che ha costretto più volte Thiago Motta a correre ai ripari, ma vanno ben oltre. Forse nascono ancora prima, con il mercato estivo: la rivoluzione di Giuntoli (e non solo) ha avuto - naturalmente - delle conseguenze, e al momento sono quelle negative a prendersi la scena.

La cessione di Huijsen

La stagione di Huijsen al Bournemouth

Tra i tanti simboli dei risvolti negativi, ce n'è uno in particolare e riguarda le uscite. Stiamo parlando di Dean Huijsen, difensore classe 2005 che ha lasciato la Juventus in estate per il Buornemouth, con cui sta vivendo una grande stagione.Ma facciamo un passo indietro. In estate Huijsen poteva diventare uno dei cardini di Thiago Motta e della nuova Juve?. Il difensore è stato infatti individuato come una delle soluzioni per fare cassa, e la Juventus ha deciso per la sua cessione. Lo stesso Huijsen, ai microfoni di Marca, non ha nascosto la sua delusione."Mi hanno detto che dovevo andare, ma che non mi avrebbero costretto. E poi sì,, mi hanno fatto allenare da solo e cose del genere. È stato un po' brutto, anche perché ero lì da tre anni" ha dichiarato il classe 2005. E la cessione è diventata realtà, con la Juve che lo ha venduto a titolo definitivo al Bournemouthcon premi variabili fino a un massimo di 3 milioni.E allora una nuova esperienza, che seppur lontana da quelle che erano le aspettative di Huijsen, ha comunque significato scrivere nuove pagine. E per il difensore, fin qui, sono state pagine senza dubbio positive. Dopo aver faticato a trovare spazio a inizio stagione, l'ex Juventus è diventato un titolare fisso nel, giocando le ultime 16 gareOltre ai due goal messi a segno (di cui uno decisivo contro il Tottenham), Huijsen sta crescendo molto sotto tanti aspetti, e ha ricevuto anche la prima convocazione dalla Nazionale maggiore spagnola. Finita qui? Non proprio, perché la ciliegina sulla torta della sua stagione arriva direttamente dal mercato: secondo Transfermarkt, il difensore ha aumentato il suo valore, arrivando così a 42. Insomma, se nelle difficoltà si tende a guardare indietro, i dubbi su Huijsen iniziano a farsi più grandi.





