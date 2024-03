Huijsen Juve, il rinnovo di contratto

Cosa cambia con la convocazione con la Spagna

Il giovane calciatore della, Dean, classe 2005, attualmente in prestito alla Roma, ha raggiunto un traguardo significativo: la sua prima convocazione con la Spagna Under 21 per i prossimi impegni internazionali. Cresciuto calcisticamente in Spagna, nonostante sia nato nei Paesi Bassi, Huijsen ha recentemente ottenuto la cittadinanza spagnola, un passo importante che ha aperto le porte alla sua convocazione nella squadra nazionale giovanile. Questo riconoscimento sottolinea il suo talento e impegno nel calcio, oltre a rappresentare un momento di orgoglio sia per lui che per la sua famiglia e i suoi sostenitori.Dean Huijsen, prima del suo passaggio in prestito alla Roma, ha rinnovato il suo contratto con la Juventus fino al 2028. Rinnovo che lo blinda in bianconero : il prestito alla Roma é secco, di 6 mesi, e questo lo riporterà alla Continassa in estate.La convocazione con la Spagna, la prima, pone Dean Huijsen, una volta di più, sotto i riflettori. Non stupirebbe, dunque, che dalle parte della Continassa possano arrivare offerte importanti. Attenzione a Barcellona e Real Madrid che, già in passato, hanno seguito il talento classe 2005.