Un'eventuale qualificazione Champions potrebbe favorire i dirigenti dellanel loro sforzo di trattenere Deanpresso la Trigoria. De Rossi nutre una grande ammirazione per il giovane difensore e è determinato a garantirne la permanenza anche in futuro. Anche i suoi compagni di squadra lo elogiano costantemente durante le interviste pubbliche. La Roma è determinata a non perdere questo talento di origine olandese, ora naturalizzato spagnolo. Il pressing sul padre-agente Don è persistente, con entrambi che non escludono la possibilità di continuare l'avventura in giallorosso. Lo riporta Tuttosport.