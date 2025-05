Huijsen è solo l'ultimo: da Coman a Kean, più di un rimpianto per la Juve

Su Dean Huijsen si è detto tanto, e forse è giusto così. Il difensore classe 2005 ha fatto parlare più volte di sé, non sempre in maniera positiva, ma se c'è qualcosa di evidente, è il suo talento cristallino. La Juventus lo sa e lo sapeva , eppure la cessione di Huijsen è stata sbrigata in fretta, e ora il conto si ripresenta puntuale: quei 15,2 milioni, a fronte deiper cederlo, suonano in modo decisamente diverso.Il difensore però non è il primo rimpianto per la Juventus, che negli anni ha salutato diversi giocatori poi sbocciati definitivamente lontano da Torino. Come a mandare un messaggio: "Noi c'eravamo". Proprio come Huijsen, cheper non aver neanche potuto giocare le sue ultime carte con la maglia bianconera.

Huijsen e Kean: è aria di rimpianto?

In passato: Coman, Kulusevski e tanti "se"

Oltre al classe 2005, in questa stagione c'è chi sta brillando lontano dal bianconero ma in Italia., vero e proprio protagonista con la Fiorentina: in una sola stagione ha eguagliato il numero di goal segnati negli anni alla Juventus.Probabilmente la sua situazione è diversa da quella di Huijsen, perché Kean veniva da un'annata conL'attaccante aveva sicuramente bisogno di cambiare aria, però lo sguardo non può che farsi almeno in parte malinconico, soprattutto guardando alle difficoltà del reparto offensivo bianconero.Negli anni la Juventus ha visto tanti talenti fiorire lontano da Torino, nonostante ci fossero diverse occasioni. Tornando indietro nel tempo non si può non pensare a, che in bianconero raccolse appena 22 presenze, prima di passare al Bayern Monaco e vincere 9 campionati, e non solo. La rivincita del francese arrivò in Champions League, con il goal deldella squadra di Allegri.Negli anni successivi i bianconeri hanno visto crescere giocatori come, tutti e tre partiti in direzione Tottenham, ognuno con una storia diversa: lo svedese, in particolare, ha vissuto una stagione importante con





