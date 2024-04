La campagna di rafforzamento della Juventus passerà anche dalle cessioni, più o meno dolorose. La prima situazione da monitorare è quella di Gleison Bremer, che nella prossima estate potrebbe dire addio a fronte di un'offerta da 70 milioni, come quella che può portare il Manchester United, che però difficilmente si qualificherà alla prossima Champions. Un dettaglio non da trascurare. Lui, ma non solo: McKennie, Iling Junior, Kean e Milik sono tutti sulla lista dei partenti. Ma un discorso a parte lo meritano i giovani in prestito altrove:, che hanno di sicuro talento, ma nelle intenzioni di Giuntoli potrebbero essere sacrificati in nome delle esigenze di bilancio (sono plusvalenze pure) e per finanziare il mercato in entrata. Si parte da una valutazione intorno ai 25-30 milioni, spiega la Gazzetta dello Sport.