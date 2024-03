Testa al futuro, sebbene il presente sia ancora tutto da conquistare., 2024-25, con l'obiettivo di ampliare e rafforzare la rosa senza compromettere la sostenibilità finanziaria.In questo contesto, la strategia del club si orienta sempre di più verso l'investimento sui giovani talenti di proprietà bianconera che stanno emergendo altrove. Questi giocatori diventano ancora più preziosi, poiché possono diventare pilastri della Juventus del futuro o rappresentare risorse preziose sul mercato.Tra i nomi che spiccano ci sono Soulé, Huijsen, Barrenechea, Kaio Jorge e Facundo Gonzalez , tutti con esperienze positive sia in Serie A che in Serie B. La Juventus ha a disposizione un patrimonio di giovani talenti che, considerando l'interesse mostrato da club esteri, potrebbe valere fino a 90-100 milioni di euro.Questi investimenti potrebbero consentire al direttore sportivodi finanziare, almeno in parte, il mercato estivo, che sarà improntato alla cautela ma mirato a migliorare la squadra. Chiaro: qualcuno rientrerà, come si augurano anche Soulé e lo stesso Huijsen . Ma a decidere sarà il mercato.