Quanto ha guadagnato la Juventus con la cessione di Huijsen?

AFP or licensors

La Juventus ha vissuto una stagione fin qui davvero movimentata, cominciata all'insegna di una vera e propria rivoluzione. Il cambiamento, in ogni caso, c'è stato ed è stato radicale: più di nove giocatori hanno salutato la Juve, chi in prestito e chi a titolo definitivo.



Tra questi c'è anche Dean Huijsen, che è passato al Bournemouth in estate, nonostante il difensore abbia dichiarato di non essere riuscito a giocarsi le proprie carte con Thiago Motta. Il classe 2005 ha faticato nella prima parte di stagione, ma ora è diventato un titolare inamovibile per il club rossonero, e sta vivendo la sua migliore stagione con diversi goal e prestazioni che non sono passate inosservate.

Huijsen ha infatti guadagnato la prima convocazione con la Nazionale maggiore spagnola, con cui ha anche esordito nel match di Nations League contro l'Olanda.I bianconeri hanno venduto Huijsen a, oltre a premi variabili fino a un massimo di 3 milioni. Il valore di mercato del difensore, però, è cresciuto progressivamente in questi mesi: secondo il portale Transfermarkt, ora, vale 42 milioni di euro.