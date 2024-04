Huijsen Juve, in arrivo l’offerta

La certezza è che Deantornerà a Torino al termine della stagione. A gennaio si è trasferito alla Roma – convinto soprattutto da-, con la formula del. Poche chance che resti nella Capitale, a meno che le parti non trovino un nuovo accordo e che i giallorossi mettano da parte un tesoretto che possa far vacillare la dirigenza della Juventus . Difficile, molto difficile. Così come è difficile che si possa rinnovare il prestito per un altro anno.A Roma, alti e bassi. Deanha dimostrato di essere uno dei talenti più preziosi del settore giovanile della Juventus; allo stesso tempo qualche passaggio a vuoto dovuto all’età e all’inesperienza. Niente che non si potesse mettere in conto, niente di preoccupante. Niente che possa far vacillare le convinzioni del club bianconero o spegnere i riflettori dei club su di lui.Come riporta calciomercato.com, Deanè da qualche settimana nel radar del. La, per il talento classe 2005, è pronta ad ascoltare proposte che superino i. Il club tedesco sta lavorando alla sua prima offerta per anticipare la concorrenza su questo giovane talento spagnolo. La situazione è in evoluzione e potrebbe portare Huijsen a lasciare la Vecchia Signora.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.