Juventus, hai visto Hojlund? Flop in finale di Europa League e finisce nel mirino dei tifosi

La finale di Europa League disputata a Bilbao traè stata qualcosa di più di una semplice partita: una scialuppa di salvataggio per due stagioni naufragate ben prima del fischio finale. Nessuna delle due squadre, infatti, avrebbe potuto davvero “salvarsi” con una vittoria, ma sollevare il trofeo significava almeno chiudere l’annata con un sorriso, dare un senso ai mesi complicati e aggiungere una riga al palmarès del club. Alla fine, a spuntarla sono stati gli Spurs, con un 1-0 che ha lasciato l’amaro in bocca ai Red Devils.

Hojlund Juve, la situazione

Hojlund, i numeri della stagione

Presenze: 51

Minuti: 3.242'

Goal: 10

Assist: 4

Protagonisti, almeno simbolici, due ex Juventus : Rodrigo Bentancur e Dejan. Il primo è stato fondamentale nel cuore del centrocampo londinese, mentre lo svedese – fuori per infortunio – ha festeggiato il successo con le stampelle. Una vittoria che non cambia il giudizio complessivo sulla stagione, ma che consente al Tottenham di chiudere con dignità.Sul fronte opposto, quello del dolore e delle critiche, c’è Rasmus. L’attaccante danese, ex, ha vissuto una serata da dimenticare, risultando tra i peggiori in campo. Una prestazione opaca, che ha scatenato le critiche dei tifosi dello United e confermato le difficoltà incontrate durante tutta la stagione. Eppure, proprioè uno dei nomi presenti nella lista della Juventus per l’attacco della prossima stagione.La, che si prepara a una possibile rivoluzione offensiva, ha messo gli occhi anche su di lui. Il primo obiettivo resta Victor, ma il danese rappresenta una pista concreta, seppur non caldissima. Il potenziale mostrato ai tempi dell’Atalanta continua a convincere, e il club bianconero è pronto a valutare l’operazione oltre la prestazione in finale o le difficoltà vissute a Manchester.In fondo, anche per lui una nuova maglia potrebbe diventare una sorta di scialuppa di salvataggio.