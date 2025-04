Juventus, senti Amorim: 'Così Hojlund peggiora la situazione'

In conferenza stampa, l’allenatore dello United Rúbenha commentato la situazione di Rasmus, attaccante delfinito al centro delle critiche per la sua scarsa vena realizzativa. “Un attaccante deve segnare goal… quindi cerchiamo di aiutarlo e lui ci sta provando davvero tanto, ma vuole le cose così tanto che finisce per peggiorare la situazione”, ha dichiarato Amorim, aggiungendo: “Ha creato un’occasione contro il Wolverhampton e sta migliorando nei piccoli dettagli. Il gol arriverà”.Le parole del tecnico portoghese riflettono le difficoltà concrete diin Premier League, dove fatica a trovare continuità e concretezza sotto porta. La delusione di parte della tifoseria del Manchester United, che si aspettava un rendimento più immediato, ha contribuito a mettere pressione sull’attaccante danese. Nonostante lui abbia manifestato più volte la volontà di restare e dimostrare il proprio valore, il suo futuro nel progetto sportivo dei Red Devils appare sempre più incerto, soprattutto in vista di una possibile rivoluzione tecnica in estate.

Hojlund Juve, la situazione

La stagione di Hojlund

Presenze: 45

Minuti: 2.721'

Goal: 8

Assist: 4

In questo scenario si inserisce l’interesse della Juventus , che sta osservando con attenzione l’evolversi della situazione. Il club bianconero è alla ricerca di un attaccante per il dopo- Vlahović , e sebbene il primo nome in cima alla lista resti quello di Victorrappresenta una possibile alternativa. Giovane, con margini di crescita e potenzialmente disponibile a condizioni favorevoli in caso di rottura con lo United, il profilo del danese potrebbe diventare sempre più appetibile nei prossimi mesi. Per questo motivo, la Juventus continuerà a monitorarlo da vicino.