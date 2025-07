Juventus, Hojlund può ancora essere un obiettivo?

Getty Images

Importanti novità di calciomercato per la Juventus sul fronte Rasmus Hojlund, attaccante danese classe 2003 del Manchester United. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club inglese ha cambiato la propria posizione rispetto alle scorse settimane. Se inizialmente i Red Devils chiedevano solo offerte a titolo definitivo da almeno 45 milioni di euro, ora si sono detti disposti a valutare un’operazione in prestito con diritto di riscatto.La novità sostanziale riguarda proprio la formula del riscatto, che diventerebbe obbligatorio soltanto in caso di qualificazione della Juventus alla prossima Champions League. Un’apertura che rende l’affare più accessibile per i bianconeri, interessati a rinforzare l’attacco senza appesantire subito il bilancio.

Hojlund, reduce da una stagione altalenante con 10 gol a Manchester, rappresenta comunque un profilo di grande interesse: punta moderna, forte fisicamente e abile ad attaccare la profondità. Qualità perfette per il modulo di Igor Tudor, che richiede attaccanti dinamici e generosi.Con il futuro di Dusan Vlahovic ancora da chiarire, Hojlund resta una pista molto calda per il mercato bianconero. Il cambio di strategia dello United apre uno scenario concreto per la Juventus.