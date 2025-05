CM - Giuntoli avvia i contatti per Hojlund: la posizione della Juventus

Getty Images

Il futuro della Juventus è ancora incerto, e molto, se non tutto, passa dalla fine di questa stagione. I bianconeri sono ancora in gioco per la qualificazione alla Champions League, e al momento avrebbero un posto assicurato. Il Bologna, però, non molla: i rossoblù sono a -1 e nella gara del Dall'Ara cercheranno di dare continuità in casa dopo il successo sull'Inter. Vietato sbagliare, dunque, per i bianconeri . La squadra di Tudor lotta per un quarto posto che avrebbe grande valore sia per salvare, anche se solo in parte, una stagione molto complicata, sia per cominciare a lavorare per la prossima, ma con altre prospettive.Già, perché la Juve non vuole arrivare impreparata e inizia a pensare al prossimo attaccante, che può essere un punto centrale del prossimo mercato: tra i nomi sulla lista c'è anche quello di

Juventus-Hojlund, la situazione

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com,con il Manchester United per l'attaccante danese. L'ex Atalanta, arrivato in estate per 70 milioni, non sta vivendo una stagione brillante, con 9 reti segnate in 47 presenze.Il nome di Hojlund non è certo nuovo per la Juventus, che lo ha seguito nelle scorse settimane, ma i primi passi verso l'attaccante dei Red Devils. La società bianconera valuta tante opzioni per il prossimo centravanti, e il classe 2003 non è da escludere dalla lista, anzi.





