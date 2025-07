Moretto - Juventus, Douglas Luiz in uscita. Spunta l'opzione Hjulmand

GETTY

Hjulmand nome caldo: lo Sporting chiede 40 milioni

La Juventus continua a muoversi con decisione sul mercato, soprattutto per quanto riguarda il centrocampo. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, esperto di calciomercato, la società bianconera ha comunicato ala volontà di ascoltare eventuali offerte per lui. Il brasiliano, arrivato dall’Aston Villa solo un anno fa, potrebbe quindi già lasciare TorinoAlla luce di questa possibile cessione, la dirigenza sta già valutando alternative per rinforzare il reparto. Tra i nomi emersi di recente, uno sta prendendo quota con insistenza.

Juventus, strategia chiara: qualità e intensità a centrocampo

Si tratta di Morten Hjulmand, ex Lecce e attualmente punto fermo dello Sporting Lisbona. Il centrocampista danese è stato sondato dalla Juventus nelle ultime settimane: all’interno dei dialoghi tra i dirigenti bianconeri, è nata l’idea concreta di riportarlo in Serie A.Lo Sporting CP, però, parte da una valutazione molto alta: per lasciar partire Hjulmand, chiede circa 40 milioni di euro. Una cifra importante, ma che la Juve potrebbe valutare di investire nel caso in cui arrivassero offerte concrete per Douglas Luiz o altri centrocampisti in uscita.Hjulmand risponde perfettamente all’identikit tracciato da Igor Tudor : un mediano con grande intensità, visione di gioco e capacità di coprire ampie zone del campo. Dopo l’esperienza in Serie A con il Lecce, il danese ha consolidato il suo valore in Portogallo, attirando l’interesse anche di altri club europei.Con l’apertura alla cessione di Douglas Luiz, la Juventus potrebbe accelerare i contatti con lo Sporting. Il mercato bianconero è in pieno fermento, e il nome di Hjulmand potrebbe diventare uno dei dossier prioritari nelle prossime settimane.