La Stampa - La Juventus in trattativa per Hjulmand con lo Sporting: Alberto Costa è la carta

Juventus, Hjulmand può arrivare? La situazione

L'asse Portogallo-Juventus si è acceso da qualche mese.(quest'ultimo non rimasto dopo il prestito secco) ed è attesa a breve l'ufficialità. Non è finita qui però perché la Juventus starebbe pensando seriamente a, che non è portoghese ma gioca in Portogallo, nello Sporting Lisbona.Sondaggi e pourparler, nelle ultime ore, sono sfociati in una trattativa articolata, riferisce La Stampa, con la Juventus impegnata a incrinare la rigidità portoghese sulla. Hjulmand infatti ha una clausola da 80 milioni e per questo il presidente, Frederico Varandas, che già perderà Viktor Gyokeres, parte da una richiesta molto elevata. Ilda render l'operazione, almeno sulla carta, fattibile.

Alberto Costa nella trattativa per Hjulmand?

Una cosa è sicura,e secondo fonti vicine ai Leões, avrebbe addirittura un preaccordo con il club bianconero, felicissimo di tornare in Italia dopo gli anni passati al Lecce dove è rimasto per due stagioni e mezzo. Il lecce lo aveva ceduto a 20 milioni di euro due anni fa. Adesso ne vale più del doppio, il triplo per lo Sporting.Oltre alla volontà del ragazzo, che potrebbe spingere per rendere possibile la trattativa con la Juventus,che è come sappiamo un obiettivo dello Sporting. I due club stanno trattando da giorni per cercare di trovare l'intesa economica per l'esterno. Al momento però il club portoghese non è arrivata alla cifra minima che la Juve chiede per lasciarlo partire. Legare le due trattative, scrive La Stampa, significherebbe attenuare l’esborso cash attraverso una contropartita importante. E il resto sarebbe autofinanziato dal mercato in uscita.