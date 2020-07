1









Una percentuale per la cessione di Higuain a fine stagione? Alta. L'argentino ha vissuto una stagione complicata, oltre alle vicende che lo hanno riguardato durante il lockdown. Il contratto è in scadenza nel 2021 e al momento non si parla di rinnovo. Il calciatore, riporta Sky Sport, ha il desiderio di tornare in Argentina, pur essendo felice alla Juventus. Al termine della stagione la società bianconera e il calciatore cercheranno di trovare la quadra anche se al momento non si vede all'orizzonte un club che possa mettere sul piatto i 18 milioni di euro di cui ha bisogno la Juve per non fare minusvalenza, oltre ai 7,5 milioni di euro che percepisce attualmente Higuain.