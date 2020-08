Futuro in bilico per Gonzalo Higuain. La Juve vuole voltare pagina e secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, al momento la soluzione più probabile per il suo futuro è la risoluzione del contratto. Questa è la tendenza degli ultimi giorni: lasciare la Juve, trovare un accordo economico per chiudere con Torino con un anno di anticipo sul contratto e a quel punto scegliere la migliore destinazione con River Plate e squadre di MLS in prima fila per accaparrarselo.