Manca solo l'ufficialità, ma ladovrebbe tornare a disputare unin, e precisamente in. Ecco: non sarebbe proprio un posto qualsiasi, sebbene quel nome - Herzogenaurach - non è che ispiri particolarmente.Tant'è: è casa Adidas. E pure Puma. Lì sono nati i due colossi di abbigliamento sportivo, e il primo sponsorizza la, che sfrutterà la base di campi e servizi creati ad hoc per le squadre di calcio da parte del colosso tedesco.Negli scorsi anni, l'azienda adidas ha costruito uno stadio nella parte orientale del "Mondo dello Sport", la sua sede nella città natale, ossia Herzogenaurach.Gli impianti sportivi sono composti da un campo da calcio di dimensioni regolamentari circondato da strutture per l'atletica leggera con sei piste (uno stadio di atletica "tipo B", secondo gli standard tedeschi)., spogliatoi ed edifici aziendali. Gli impianti sono principalmente utilizzati dai dipendenti adidas per le attività sportive dell'azienda, ma possono anche essere pianificati eventi di maggiori dimensioni, sfruttando appieno la capacità dello stadio.Il sito ha una particolare configurazione morfologica, essendo situato su un altopiano e inclinandosi verso nord-est.Sul lato est dei campi sportivi, le strutture murarie in terra armata hanno rampe che offrono ulteriori posti in piedi per il pubblico. Le pareti proteggono anche il lato orientale dell'intero impianto sportivo dagli uffici del "Mondo dello Sport". In questo modo, possono essere evitate viste indesiderate dall'esterno e le emissioni sonore dello stadio vengono attenuate.Negli anni,composta da specie locali di alberi ha fornito una sensazione di calore e intimità al luogo.Il complesso edilizio "" è un'estensione del campus adidas, che serve anche come alloggio per altri atleti e squadre e come centro conferenze per i dipendenti dopo gli Europei del 2021.Durante la costruzione e l'uso successivo dell'HomeGround, è stata posta particolare enfasi sulla sostenibilità.è stata la base della nazionale di calcio tedesca durante Euro 2020 e 2022, e fa parte della sede aziendale adidas, il "Mondo dello Sport". Attraverso diversi workshop con adidas e la nazionale di calcio, Cobe ha progettato un progetto robusto e flessibile centrato sul benessere della squadra.Le varie funzioni, tra cui ristoranti, uffici, centro sanitario e alloggi per la squadra, sono concentrate attorno a una piazza che funge anche da punto di ritrovo per la squadra. Le unità abitative sono distribuite nel suo ambiente boschivo, circondando le funzioni comuni e collegate attraverso un sistema di percorsi sopraelevati, rispettando delicatamente l'habitat naturale del sito. Gli edifici sono interamente realizzati in legno lamellare incrociato prefabbricato. OOggi, adidas HOMEGROUND funge da alloggio per i partecipanti agli eventi e ai luoghi ospitati presso il Campus adidas.Si trova all'interno del campus Adidas., dalla piazza centrale con ristoranti, uffici e strutture sanitarie agli alloggi con vista sulla foresta.Adidas HOMEGROUND è incentrato sulla piazza centrale, che ospita tutte le funzioni principali. Qui, le squadre possono trascorrere del tempo insieme nell'area lounge, nel ristorante e bar, o nella piscina con uno schermo per la visione pubblica. Un centro sanitario e spazi ufficio per la pianificazione strategica forniscono alle squadre tutto ciò di cui hanno bisogno per prepararsi alle partite imminenti.La piazza include strutture come, campo da petanque,, un centro sanitario con fisioterapia, sauna e piattaforma yoga, un'area per allenatori e spazio per la strategia.La struttura del tetto in legno si estende fino a 24 metri, fornendo ai tre edifici principali una disposizione flessibile e adattabile al di sotto. Le scatole nere sotto il tetto offrono spazi più intimi, come sale riunioni e sale d'attesa dei medici, oltre a spazi di archiviazione e tecnici.