Quello trasulla carta è un match senza storia, ma che porta con sé diverse motivazioni per entrambe le squadre. Prima della sosta, i bianconeri hanno inanellato sei vittorie nelle ultime sette partite, oltre ai tre successi di fila in UEFA Europa League. Gli scaligeri non vincono da cinque partite, arrivano dalla brutta sconfitta contro la Sampdoria e soprattutto sono a -5 dalla zona salvezza, con il diciassettesimo posto in questo momento occupato dallo Spezia. Il Verona, se vuole avere speranze di permanenza in Serie A, deve pensare di fare punti anche in un campo complicatissimo come l’Allianz Stadium.Per i bookmakers di dubbi ce ne sono pochi: gli uomini di Massimiliano Allegri sono i favoritissimi per questo match.Remote le chance di un’impresa veronese - La rincorsa della Juventus l’ha già portata ad una posizione che fino a poche settimana fa sembrava impossibile. I bianconeri ora sono al settimo posto con soli sette punti di ritardo dalla zona Champions League. Una vittoria dei ragazzi di Allegri è quotata da Betclic a 1.43, un pareggio a 4.47 e un successo dei gialloblù a 8.40. L’Over 2.5 è quotato da Betclic a 2.11, mentre l’Under 2.5 a 1.71.Tutte le principali combinazioni dicono Juve - Poco più di un anno fa, il 6 febbraio 2022, la Juventus vinse per 2-0 grazie ai gol di Dusan Vlahovic e Denis Zakaria, che erano arrivati a Torino nel mercato di gennaio. La ripetizione esatta di quel risultato è quotata da Betclic a 6.25. Non è però l’ipotesi considerata più probabile. Betclic quota infatti un successo della Juventus per 1-0 a 5.75. Non completamente da scartare è l’ipotesi 2-1 per i bianconeri che Betclic quota a 10.50 (Sisal quota a 9.25).Ci si prepara al grande ritorno di Milik - L’ultima volta la sbloccò Dusan Vlahovic. Un gol del serbo è quotato da Betclic a 2.00. Una rete di Arkadiusz Milik, di ritorno dall’infortunio, è quotata da Betclic a 2.50. E il Verona a chi si può affidare per segnare gol pesanti all’Allianz? Una rete di Milan Djuric è quotata da Betclic a 5.50, mentre una realizzazione di Cyril Ngonge è quotata a 6.00.