In queste settimane, spesso alla Juventus è stato accostato il nome dell'attaccane del Tottenham, Harry Kane. L'attaccante inglese non è soddisfatto dell'andamento del progetto degli Spurs, inoltre, alcune sue dichiarazioni che non hanno definitivamente chiuso all'addio hanno infastidito la dirigenza inglese, visto il momento delicato per tutto il mondo. Insomma, il matrimonio tra Harry Kane e gli Spurs non è per niente sicuro di andare avanti e il mercato estivo si avvicina... KANE-JUVE - La Juventus da tempo ha nei progetti di investire in un grande colpo di mercato. Un centravanti importante in estate. Dalla lista è così spuntato il nome di Harry Kane, non felice di rimanere in Inghilterra. Ma c'è un problema: dopo la vicenda Coronavirus cambieranno tante manovre, così come nei governi anche nel calcio. I costi diventano così un scoglio importante: lo stipendio dell'inglese arriva fino a 12 milioni netti all'anno più bonus e premi, e a questo si aggiunge che il Tottenham per meno di 120/130 milioni di euro non intende nemmeno parlare di Kane con altri club interessati. Il Tottenham e il suo Presidente Levy non intendono perdere il loro pezzo pregiato o fare sconti a nessuno. La Juventus è ovviamente a conoscenza di tutto questo e sa che la cessione di Harry Kane è tutt'altro che scontata per la prossima estate. Ad oggi quindi, non c'è una trattativa che possa avvicinae harry Kane alla Juventus la prossima stagione