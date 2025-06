Gazzetta - La Juventus monitora Harder: chi è il classe 2005 dello Sporting

AFP via Getty Images

Il futuro della Juventus passa inevitabilmente da queste settimane. Il club bianconero sta seguendo ancora una volta la direzione di un nuovo corso, che comincia dalla società e passerà anche dal campo. Il nuovo direttore generaleha già avuto un primo colloquio positivo con Igor Tudor, che sta aumentando le sue probabilità di rimanere in bianconero per un'altra stagione.l'allenatore croato vuole una rosa più competitiva , e non lo ha nascosto nemmeno nel post partita di Venezia, in cui ha parlato esplicitamente di alcuni acquisti mirati necessari. La Juve, dunque, sta lavorando nell'ottica futura per fornire a Tudor le garanzie di cui ha bisogno per lavorare al meglio, anche nell'eventualità di una permanenza che sembra sempre più probabile.

Juventus, chi è Harder

I numeri della stagione di Harder con lo Sporting

Partite giocate: 47

47 Da titolare: 14

14 Minuti giocati: 1543

1543 Goal: 11

11 Assist: 7

7 Cartellini gialli: 3

3 Cartellini rossi: 0

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Juventus sta monitorando con attenzione la situazione di, giovane talento dello. L'attaccante classe 2005 gioca insieme a, vero e proprio sogno di mercato dei bianconeri.Harder è un giovane attaccante che ha compiuto 20 anni lo scorso aprile. La sua giovane età, però, non gli ha impedito di accumulare diverse esperienze. Il classe 2005 ha già collezionato 47 presenze con lo Sporting, segnando: il club biancoverde lo ha acquistato la scorsa estateLa Juventus monitora attentamente il suo profilo soprattutto nell'ottica futura, infatti la crescita di Harder è già importante, come dimostrato in questo campionato. I bianconeri vogliono ripartire con convinzione già dalla prossima annata, perciò serviranno tanti mattoncini per costruire una squadra competitiva





