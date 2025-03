Romano e Moretto – Juventus e Hancko: la pista si è raffreddata

Hancko Juve, la situazione

L’interesse della Juventus per Hancko è noto da tempo, ma secondo le ultime dichiarazioni di Fabrizio Romano e Matteo Moretto su YouTube, l’accordo con il difensore slovacco non è ancora in dirittura d’arrivo. Sebbene la Juve abbia cercato di acquistarlo già a gennaio, quando non riuscì a portarlo a Torino, le trattative tra le parti sono continuate in modo costante. Tuttavia, nonostante la trattativa sia avanzata, siamo lontani da una conclusione.Attualmente, le parti sembrano più fredde e impegnate a esplorare altre opportunità, sia da una parte che dall’altra. Hancko, pur essendo un obiettivo della Juventus, non sembra più una priorità per la squadra bianconera. Allo stesso modo, il difensore non avrebbe più come priorità l’idea di trasferirsi a Torino in questo momento. Le trattative, seppur non chiuse, sembrano in una fase di stallo, con entrambe le parti che si guardano intorno per eventuali alternative.

Le parole di Hancko

La situazione rimane in bilico e il futuro di Hancko è ancora incerto. Nonostante l'interesse della Juve, la priorità al momento sembra essere data ad altri rinforzi per la rosa, mentre il difensore potrebbe valutare altre offerte, visto che la Juventus non è l'unica squadra che lo sta monitorando. In attesa di sviluppi, la vicenda non può considerarsi chiusa e continuerà a essere monitorata nelle prossime settimane.Di recente, Hancko ha parlato del suo futuro:“Nelle ultime finestre di trasferimenti si è parlato tanto di me, soprattutto nelle ultime estate e inverno. Ho parlato chiaramente con il nostro direttore sportivo in inverno e mi sono concentrato sulla Champions, avevamo grandi impegni. Da quel momento non ci penso più, ne parleremo a fine stagione. Per ora sono concentrato sul Feyenoord”.