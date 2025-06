Juventus, Hancko è ancora possibile? La comunicazione del club all'entourage

Hancko Juve, la situazione

Sembrava destinato a vestire la maglia della Juventus , ma Davidnon arriverà a Torino. Il difensore slovacco del Feyenoord era uno dei nomi in cima alla lista di Cristiano Giuntoli , soprattutto in vista della nuova era targata. Già lo scorso gennaio, durante il mercato invernale, laaveva avviato contatti molto avanzati con il club olandese, ma ilaveva alzato le barricate, rendendo il trasferimento impossibile.Le trattative tra dicembre e gennaio erano concrete, ma il club olandese non era disposto a cedere il suo gioiello a stagione in corso. Successivamente, sembrava che l’affare potesse riprendere quota in estate. Tuttavia, come rivelato dal direttore de ilBiancoNero Romeo Agresti sul suo canale YouTube, l’entourage del giocatore è stato informato già alcune settimane fa che la Juventus aveva cambiato strategia sul mercato.Il cambio di dirigenza con Damien Comolli subentrato al posto di Cristiano Giuntoli ha portato a una rivisitazione dei piani. Di conseguenza, la pista Hancko è stata definitivamente accantonata. A quel punto, il giocatore e il suo entourage hanno iniziato a valutare nuove opportunità, fino ad accettare una ricca offerta dall’Al Nassr in Arabia Saudita.Sfuma così uno degli obiettivi principali per la difesa bianconera. Hancko, che piaceva per la sua duttilità e solidità difensiva, proseguirà la sua carriera lontano dall’Europa. La Juventus, nel frattempo, guarda altrove per rinforzare il reparto arretrato nella prossima sessione di calciomercato estivo 2025.