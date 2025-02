Juventus, hai visto Hancko? Ferma il Milan ed è pronto per una big. Tutto sulla sua partita

Getty Images

Un occhio al Festival di Sanremo e l’altro a, oppure tutti e due sul match di, se non si fa parte di quei 12 milioni di italiani collegati con la kermesse musicale. I motivi d’interesse per seguire la partita di Rotterdam erano diversi: un’italiana in campo che scatena sempre curiosità, i destini del ranking e, soprattutto, un nome: DavidOcchi puntati suche non ha certo deluso le attese. Sporco quando serviva, pulito con palla tra i piedi, allo stesso tempo tignoso ed elegante: ha contribuito in maniera importante alla pesante vittoria delcontro ile, una volta di più, si è messo in mostra e acceso su di sé i riflettori. Per quel che riguarda la Juventus , non c’è bisogno di luce aggiuntiva che, anzi, può attirare ospiti indesiderati; il club bianconero è già convinto del profilo, una prestazione come quella di ieri sera

Hancko Juve, la situazione

Feyenoord-Milan, la partita di Hancko

I numeri di Feyenoord-Milan

Minuti: 90’

Salvataggi: 2

Tackle: 4

Duelli a terra: 5 (5)

Duelli aerei: 2 (1)

Tocchi: 58

Passaggi: 42/50 (84%)

Hancko, le pagelle dei giornali

TUTTOSPORT 6.5 Se quello di ieri sera doveva essere una sorta di crash test per capire è un difensore da A, il giudizio è: promosso alla grande.

Se quello di ieri sera doveva essere una sorta di crash test per capire è un difensore da A, il giudizio è: promosso alla grande. CORRIERE DELLO SPORT 7 Vuole avere la meglio sul suo ex compagno Gimenez, lo tampona in tutte le zone della difesa. Quando necessario usa le cattive.

Vuole avere la meglio sul suo ex compagno Gimenez, lo tampona in tutte le zone della difesa. Quando necessario usa le cattive. GAZZETTA 7 Duella con l’ex compagno Gimenez, regge i corpo a corpo e non gli concede niente. Se la Juventus lo acquisterà, farà un grande affare.

Duella con l’ex compagno Gimenez, regge i corpo a corpo e non gli concede niente. Se la Juventus lo acquisterà, farà un grande affare. CALCIOMERCATO.COM 7 leader difensivo, guida il reparto con classe e autorità. Annulla l'ex compagno di squadra Gimenez.

Tira e molla, ma con una certezza: Davidè il preferito dellaper la difesa. Lo è stato anche in inverno quando il club bianconero ha provato a capire se ci fossero i margini per portarlo subito a Torino. Risposta del: niente da fare. Bisognerà attendere l’estate per l’affondo decisivo, nel frattempo Cristianoha già spianato la strada che assume sempre più i tratti di un rettilineo in discesa. Negli ultimi giorni, infatti, si parla di un’intesa con l’entourage del calciatore . Prima di cantar vittoria – il mercato insegna -, bisognerà aspettare l’estate.David Hancko continua a brillare e attira l’interesse della Juventus per la prossima sessione estiva di calciomercato. Il difensore slovacco ha offerto un’ottima prestazione in Feyenoord-Milan, dimostrando sicurezza e qualità. Ha totalizzato 58 tocchi, completando 42 passaggi su 50 tentati, oltre a realizzare 2 salvataggi decisivi e 4 tackle efficaci.Dominante nei contrasti, ha vinto tutti e 5 i duelli a terra e ha subito un fallo, perdendo il possesso in 9 occasioni. Il suo rendimento costante non è passato inosservato, e Cristiano Giuntoli lo segue con attenzione, valutandolo come un possibile rinforzo per la difesa bianconera.