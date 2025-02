Juventus, hai visto Hancko? Il VIDEO del goal al volo

Getty Images

Davidcontinua a far parlare di sé e potrebbe tornare un nome caldo per il mercato della Juventus in estate. Il difensore centrale slovacco, già seguito dai bianconeri nelle scorse sessioni di mercato, sta vivendo un’ottima stagione con ile nell’ultima partita è stato assoluto protagonista.Durante la sfida contro l'Almere, Hancko ha siglato il gol del 2-1 con un gran sinistro al volo incrociato dall'interno dell’area, una rete che ha messo in mostra le sue doti tecniche e il suo senso del gol, qualità non comuni per un difensore centrale. Il suo rendimento costante in Eredivisie e le sue capacità di impostazione lo rendono un profilo ideale per la Juventus, che in estate potrebbe puntare forte su di lui per rinforzare la retroguardia.

Hancko Juve, il video del goal

La difesa bianconera necessita di nuovi innesti, soprattutto in vista di possibili partenze e di un rinnovamento del reparto arretrato. Hancko, già abituato a giocare in un sistema di gioco offensivo come quello del Feyenoord, potrebbe rappresentare un rinforzo prezioso per Thiago Motta. La Juventus monitora la situazione e la pista potrebbe riaccendersi nei prossimi mesi.