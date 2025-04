Juventus, hai visto Tonali? Goal clamoroso in Premier League

L'ha decisa lui, con un goal clamoroso che eppure è riuscito a far apparire di una semplicità disarmante.è stato la star di serata in Premier League, con una rete incredibile - un tiro forte e precisissimo da un angolo molto ristretto di campo, a poca distanza dalla bandierina del corner - che al 74' ha riportato definitivamente ilin vantaggio sul, dopo i centri del compagno di squadra Alexander Isak al 45'+2 e di Bryan Mbeumo su rigore al 66'. L'ex Milan, tra l'altro, aveva già punito l'avversaria odierna: addirittura con una doppietta, nella gara che aveva permesso ai suoi di accedere alle semifinali della Carabao Cup.

Tonali la decide così stasera pic.twitter.com/Nix72M8DEx — Il Calcio Inglese (@calcioinglese) April 2, 2025

La Juventus può prendere Tonali?

Come sta andando al Newcastle

Tonali-Newcastle, i numeri

Presenze: 35

Minuti: 2.409’

Goal: 3

Assist: 2

Del centrocampista azzurro si è parlato tanto nelle scorse ore in chiave, in vista di un mercato estivo che, a detta di molti, vedrà il club bianconero fare un serio tentativo per lui , ritenuto il profilo ideale per rinforzare la squadra con qualità e italianità. I primi contatti indiretti sono già stati avviati, anche grazie ai buoni rapporti con il club inglese consolidati con il trasferimento a Torino di Lloyd Kelly, ma per impostare una vera e propria trattativa servirà qualcosa come 60-70 milioni (cifra che potrebbe essere ridotta con l'inserimento di contropartite.Attualmente Tonali è un elemento chiave nel centrocampo del Newcastle, di cui è diventato una vera e propria colonna una volta tornato in campo dopo la squalifica per il caso scommesse. Il suo entourage, però, ha ribadito di recente la volontà, un giorno, di tornare a giocare in Italia, magari già durante la prossima estate. La Juventus resta alla finestra, mentre lui continua a segnare e a sorprendere tutti con i suoi colpi, come quello straordinario di questa sera.