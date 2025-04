Juventus, hai visto Osimhen? Doppietta nella super sfida in Turchia

Getty Images

Il match: Osimhen protagonista

Fenerbahce e Galatasaray, due squadre che da sempre si contendono il trono del calcio turco. Anche l'ultima sfida tra i due club, valida per i quarti di finale di Coppa di Turchia, non ha tradito le aspettative, regalando emozioni, polemiche e momenti di tensione che hanno acceso il dibattito.Fin dai primi minuti, il Galatasaray ha imposto il proprio ritmo, trovando il vantaggio dopo appena 10 minuti. Un lancio in profondità dalla difesa ha pescato Yilmaz, bravo a proteggere il pallone con un colpo di tacco e a servire Osimhen, che ha trafitto Egribayat con un destro potente sotto la traversa. Il raddoppio è arrivato poco dopo, sempre grazie all'attaccante nigeriano, che ha siglato la sua doppietta prima dell’intervallo. Il Fenerbahce ha provato a reagire e, poco prima del riposo, Szymanski ha accorciato le distanze, riaprendo la partita. Il risultato, però, non cambierà più e il Galatasaray conquisterà la semifinale.

Rissa nel finale e maxi recupero

Osimhen Juve, la situazione

L’agonismo si è trasformato in tensione nel finale, con una rissa che ha coinvolto entrambe le panchine. L'arbitro Cihan Aydin ha dovuto estrarre diversi cartellini rossi, espellendo Yilmaz e Demirbay per il Galatasaray e Yandas per il Fenerbahce. Dopo ben 16 minuti di recupero, il Galatasaray ha potuto festeggiare una vittoria dal sapore dolce, ma carica di tensioni destinate a lasciare strascichi nel derby più infuocato di Turchia.Victor Osimhen, protagonista indiscusso della sfida, rimane un obiettivo di mercato per la Juventus. Tuttavia, l'attaccante nigeriano è ancora di proprietà del Napoli che alzerà le barricate per non vederlo partire in direzione Napoli. Trattativa che si preannuncia essere complicatissima, ma da monitorare.