Juventus, hai visto Osimhen? Doppietta e trofeo vinto

Victor Osimhen continua a essere protagonista, anche lontano dall’Italia. Nella serata odierna, l’attaccante nigeriano ha brillato nella finale della Coppa di Turchia tra Galatasaray e Trabzonspor, disputata in un clima di grande entusiasmo. A trionfare sono stati i giallorossi, che si sono imposti con un netto 3-0 sui rivali rossoazzurri.Decisivo, come spesso accade, è stato proprio Osimhen, autore di una doppietta che ha indirizzato in modo definitivo l’esito del match. Con questa prestazione, l’ex attaccante del Napoli ha trascinato il Galatasaray alla conquista della diciannovesima Coppa nazionale della propria storia, aggiungendo un altro trofeo personale alla sua bacheca dopo lo scudetto vinto con i partenopei due stagioni fa.

L’impresa non è passata inosservata nemmeno in Italia, dove la Juventus continua a seguire con grande interesse la situazione del bomber nigeriano. Il club bianconero lo ha individuato come il grande obiettivo per rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione.Il mercato è ancora lontano dalla fase decisiva, ma l’ennesima prestazione dominante di Osimhen conferma il suo valore e alimenta le ambizioni della Juventus, che sogna di vederlo presto in maglia bianconera.