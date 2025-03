Juventus, hai visto Lille-Borussia Dortmund? A segno David ed Emre Can VIDEO

AFP via Getty Images



Lille-Borussia Dortmund, il goal di Jonathan David

Una serata di Champions League, quella da cui la Juventus è stata esclusa per mano del PSV, lo ricorderete. Si stanno sfidando in questi minuti Lille e Borussia Dortmund. Al momento il risultato è di 1-1. Curiosità? A segno ci è andato Jonathan David per il Lille, centravanti accostato spesso alla Juventus, magari anche in vista della sessione estiva di mercato e l'ex centrocampista della Vecchia Signora Emre Can.Il centravanti del Lille è stato abile ad inserirsi in area e calciare di prima intenzione da un cross rasoterra. Complice anche un'incertezza dell'estremo difensore del Borussia Dortmund è riuscito a sbloccare la sfida.

GOAL: Jonathan David

Lille 1-0 Borussia Dortmundpic.twitter.com/DfzVGfjsUI — Goals Xtra (@GoalsXtra) March 12, 2025



Lille-Borussia Dortmund, il goal di Emre Can

A David però ha risposto l'ex centrocampista della Juventus, oggi al Borussia, Emre Can. Trasformando un calcio di rigore e spiazzando il portiere del Lille.