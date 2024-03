pic.twitter.com/gvnwGePvh9 — Follow @FootColic for all goal clips (@VRichards36019) March 3, 2024



Ferguson Juve, la situazione

Il Bologna la ribalta. Dopo essere andata sotto contro l'Atalanta, la squadra felsinea é ora in vantaggio grazie alla rete del 2 a 1 di, obiettivo di mercato dellaLa Juventus continua a corteggiare Lewis Ferguson del Bologna. Centrocampista scozzese classe 1999 che alla corte di Thiago Motta si sta mettendo in mostra attirando su di sé gli occhi di parecchie estimatrici, tra queste anche la Vecchia Signora. Juventus che però, stando a quanto scrive Calciomercato.com, avrebbe in mente di offrire ai rossoblù una contropartita per poter portare a Torino Ferguson. Si tratterebbe di Hans Nicolussi Caviglia che alla corte di Max Allegri sta trovando poco spazio e che invece è particolarmente apprezzato dal club emiliano. Così si potrebbe spinare la strada per portare a Torino il centrocampista scozzese.