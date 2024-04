Genoa-Lazio, la giocata di Felipe Anderson VIDEO

Felipe Anderson Juve, il motivo della scelta Palmeiras

Ad un passo, per poi sfumare. Felipe Anderson non sarà un calciatore della Juventus e un po' di rimpianto non può non esserci. Basti vedere la giocata che porta al gol della Lazio contro il Genoa, giocata che porta al gol di Luis Alberto.Di seguito, la giocata di Felipe Anderson:Le parole del presidente del Palmeiras:“Era una trattativa che andava avanti da tempo e la sua riservatezza rappresenta il livello di professionalità che abbiamo qui al Palmeiras. Sono stata molto soddisfatta del modo in cui si è svolto l’intero affare e spero che i prossimi si svolgano allo stesso modo. Felipe Anderson è un grande acquisto, ha preferito venire in Brasile per il progetto Palmeiras e per la credibilità che ha il club. I miei atleti, i miei professionisti, hanno fiducia in me, sanno che quello che faccio è il meglio per il Palmeiras e porterò avanti i miei impegni con tutti loro. È questo ciò che fa venire voglia agli atleti di giocare qui per noi”.