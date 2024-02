Goal: Felipe Anderson | Cagliari 1-3 Laziopic.twitter.com/jxZes8LvU8 — FootColic (@FootColic) February 10, 2024

Il centrocampista della Lazioè ormai un noto obiettivo di mercato della Juventus per la sessione estiva. Le trattative per il rinnovo con la Lazio non proseguono e la Vecchia Signora vorrebbe riuscire ad accaparrarselo a zero nel mercato estivo. Nella gara di oggi contro il Cagliari, con la maglia biancoceleste ha messo a segno la rete del 3-1 alla Unipol Domus Arena di Cagliari. Un dribbling secco e poi una conclusione potete con il destro che non lascia scampo alla difesa rossoblù. Di seguito il video della rete dell'obiettivo di mercato della Juventus.