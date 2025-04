Juventus, hai visto Bremer? Il messaggio social

Getty Images

Gleison Bremer scalda i motori in vista del rientro. Il difensore brasiliano dellaha condiviso oggi, tramite il suo profilo Instagram, un video che lo ritrae mentre si allena con intensità, segno evidente della sua voglia di tornare presto in campo. "Continua così", ha scritto il numero 3 bianconero a corredo delle immagini, accompagnando le parole con l’emoji del braccio muscoloso, simbolo di forza e determinazione.Bremer, uno dei punti fermi della difesa juventina in questa stagione, è fermo ai box da qualche mese a causa di un infortunio al ginocchio che lo ha costretto a saltare gran parte della stagione. Il suo recupero è seguito con attenzione dallo staff medico e tecnico della Juventus, che spera di riaverlo a disposizione dalla prossima stagione.

Il messaggio social del difensore non è passato inosservato tra i tifosi bianconeri, che hanno riempito di like e commenti il post, mostrando tutto il loro sostegno. Bremer è pronto a riprendersi il suo posto al centro della difesa, con l’obiettivo di tornare protagonista la prossima stagione.