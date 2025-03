Juventus, hai visto Adzic? Ancora goal, non si ferma più

AFP via Getty Images

DaNella seconda giornata di qualificazione agli Europei Under 19, il Montenegro di Adzic ha superato di misura i pari età della Polonia, 1-0, e la rete che è valsa i tre punti l'ha messa a segno proprio Vasilije. Per il numero 10 montenegrino si tratta della seconda marcatura consecutiva con la sua Nazionale dopo quella messa a segno tre giorni fa – il 20 marzo 2025 – contro l'Under 19 della Slovacchia.Un successo, quello ottenuto ieri – sabato 22 marzo –, che ha permesso al Montenegro di scavalcare in classifica proprio la Nazionale polacca e di mantenere l'imbattibilità nel Gruppo B.