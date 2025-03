Juventus, hai sentito Osimhen? Le parole sul futuro

Getty Images

L’attaccante Victor, da tempo accostato allain vista della prossima sessione di calciomercato, ha parlato del suo futuro, alimentando speculazioni su una possibile trattativa. I bianconeri potrebbero tentare l’assalto al nigeriano in estate, vista la necessità di rinforzare il reparto offensivo con un attaccante di livello internazionale.Osimhen è uno dei profili più ambiti sul mercato, e il suo nome è stato accostato a diversi top club europei. Tuttavia, l’attaccante ha rilasciato dichiarazioni che sembrano allontanarlo da un possibile trasferimento a breve termine.

Le parole di Osimhen

Osimhen Juve, la situazione

PAROLE – "Sono molto felice al Galatasaray. Amo questo club. Non mi concentro sul mio futuro, ma sul campionato turco. Voglio vincere il titolo con il Galatasaray."Le sue affermazioni lasciano intendere che, almeno per il momento, la sua priorità sia il presente e non eventuali trattative future. Tuttavia, nel mondo del calcio le dinamiche di mercato possono cambiare rapidamente, e non è escluso che un’offerta importante possa convincere il giocatore ad una nuova avventura.La Juventus, dal canto suo, è alla ricerca di un attaccante di peso per rinforzare il reparto avanzato in vista della prossima stagione. Resta da capire se Osimhen sarà davvero un obiettivo concreto o se le sue parole segnano una chiusura definitiva a un possibile trasferimento.