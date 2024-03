Lacontinua a corteggiare il centrocampista del Bologna Lewis. Il suo agente Bill McMurdo ha parlato a CalcioNapoli24. Queste le sue parole sul futuro del suo assistito:"Non ci sono ancora stati contatti con il Napoli, ma lui è pronto per giocare la Champions League. È stato accostato anche a Milan, Juventus, Inter, Lazio e Atalanta, ma non ho avuto contatti diretti con loro. Ogni big può essere una possibilità che andremo a valutare in vista della prossima stagione. A oggi però ha un contratto con il Bologna (che scadrà nel 2027 ndr) e intende rispettarlo".