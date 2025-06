Juventus e Gyokeres: frizioni, contatti e le cifre

Calciomercato/Getty

Gyokeres, lo sfogo del presidente

Viktor Einar Gyökeres , svedese, classe 1998. Dopo l’anagrafica, nel biglietto da visita dell’attaccante ci sono soprattutto due numeri:, come i goal e le presenze nelle ultime due stagioni. Quello che la presentazione non racconta è di una personalità certo non banale, qualcuno lo definirebbe “”. Ne è prova la tensione tra l’attaccante e il club di appartenenza che ha portato lo stesso ad eliminare i riferimenti allodalla biografia presente su Instagram.Ma da dove nasce quest’ultima frizione? Soprattutto da un intervento – sfogo -, fiume del presidente del club portoghese, legato proprio al futuro di. "" , ha tuonato Federico. "Lo Sporting non chiederà la clausola rescissoria, ma ormai dovrebbero conoscermi meglio: minacce, ricatti, insulti, non funzionano con me”.

Gyokeres Juve, cifre e la posizione del club

Oltre lo sfogo, però, il numero uno dello Sporting è sceso nei dettagli delle cifre: “Viktor Gyokeres non se ne andrà per 60 milioni di euro più 10 milioni di euro. Non se ne andrà perché non gliel'ho mai permesso, e con questo gioco che sta facendo l'agente, la situazione non potrà che peggiorare. Una delle preoccupazioni più grandi dell'agente era se avremmo chiesto la clausola da 100 milioni l'anno prossimo, fissata di comune accordo. Cosa è stato concordato? Innanzitutto, lo Sporting non avrebbe richiesto la clausola rescissoria la stagione successiva, perché sapevano che il giocatore avrebbe compiuto 27 anni e nessun giocatore di 27 anni lascia il Portogallo per 100 o 90 milioni. Poi, il desiderio del giocatore di giocare in Champions League. Lo Sporting lo rispetta e ha buon senso”. A conclusione: “”.60 milioni più 10 di bonus; 100 milioni di clausola. Il presidente dello Sporting ha fissato due paletti all’interno dei quali si scatenerà l’asta per acquistare il cartellino di. Occhi a dollaro per chi cura le casse del club portoghese, mentre il resto d’Europa si fa i conti in tasca e studia gli incastri per rendere possibile l’operazione. C’è chi non perderà il sonno e ha una potenza di fuoco maggiore: su tutte, le squadre inglesi. In particolar modo,che, se non riuscisse ad arrivare a, ha già indicato lo svedese come piano B.C’è poi la Juventus che, tra necessità e incastri, deve studiare i confini dell’operazione. Prima di tutto:Uno sproposito. Liberare quella quota permetterebbe a Comolli e soci di avere a disposizione le armi economiche per dare battaglia alla concorrenza. Non è 60+10, non è 100; l’asta potrebbe spingersi fino a. Da parte sua, la Juventus si informa e tiene vivi i contatti con l’entourage di Gyokeres. Prima, però, c’è da compilare la lista delle necessità di mercato in ordine di priorità e poi accelerare sulle uscite.