Tuttosport – Juventus, il sogno è Gyokeres

Calciomercato/Getty

Gyokeres Juve, le ultime

Il nome di Viktorcontinua a campeggiare tra i desideri della Juventus per rinforzare l’attacco. Come riportato da Tuttosport, il centravanti dello Sporting Lisbona è il sogno bianconero per l’estate : caratteristiche per fare la prima punta con la magli bianconera e – soprattutto – 54 gol stagionali tra tutte le competizioni, un dato che parla da sé.La Juventus osserva con attenzione, consapevole però di dover fronteggiare una concorrenza sempre più folta e agguerrita. Alle già note Arsenal e Manchester United, si è infatti aggiunto anche l’Al-Hilal, pronto a ricoprire d’oro lo svedese dopo il rifiuto clamoroso di Victor Osimhen, che ha detto no a un’offerta da 35 milioni netti a stagione fino al 2029. Un rifiuto che potrebbe spingere il club saudita a virare con forza su Gyokeres, offrendo cifre fuori mercato.

Quanto costa Gyokeres

Il problema principale per la Juve resta la valutazione dello Sporting: 70 milioni di euro, bonus esclusi. Una cifra importante, che impone riflessioni e possibili cessioni eccellenti per essere sostenibile. Tuttavia, il suo ingaggio – 3 milioni di euro lordi a stagione – rientra nei parametri del nuovo corso bianconero, rendendo almeno quel fronte più gestibile.Nonostante si dica che segnare in Portogallo sia più facile, Gyokeres ha zittito ogni scettico con prestazioni da protagonista anche in Europa: sei gol in otto partite di Champions League, inclusa una storica tripletta al Manchester City. Dati che certificano la sua capacità di incidere ad altissimo livello.La Juve, scrive Tuttosport, è pronta a entrare nel gran ballo dei centravanti. Il sogno svedese resta vivo, anche se costoso. Per ora, resta tale. Ma il mercato è appena iniziato.