Gazzetta - La Juventus valuta anche Gyokeres e Retegui: la situazione

Il mercato della Juventus passa inevitabilmente dalla Champions League.derivati dal piazzamento al quarto posto peserebbero in modo importante per il futuro dei bianconeri, che vogliono archiviare una stagione difficile salvando l'unico obiettivo rimasto. Poi, dopo l'ultima partita di campionato, si inizierà già a pensare alla prossima annata, che deve martore con basi differenti.Se da un lato rimane da capire la situazione di Antonio Conte , dall'altro si dovranno definire i protagonisti in campo. E con Dusan Vlahovic sempre più lontano da Torino, si cercano diverse soluzioni in attacco, sia per sostituire il serbo, sia per affiancarlo: anchenon sembrano essere certi di rimanere alla Juventus.

Gyokeres e Retegui per la Juventus? La situazione

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, ci sono più nomi sul tavolo per i bianconeri, e tra questi spiccherebbero senza dubbio quelli di Viktore MateoNel casting degli attaccanti per la prossima Juventus ci sono diversi nomi. Oltre al già citato Jonathan David , che resta uno dei più seguiti dal club bianconero, ci sono anche le alternative Lucca e Krstovic, ma non solo. Il sogno resta, anche se la pista per il nigeriano resta complicata, sia per le cifre sia per la concorrenza che potrebbe arrivare da diversi club.Secondo La Gazzetta dello Sport, tra i profili valutati dalla Juve ci sono anche, che non hanno certo bisogno di molte presentazioni. L'attaccante dello Sporting è stato protagonista di un'altra stagione in cui ha messo in mostra il suo talento con. Dall'altra parte Retegui ha battuto il record di Pippo Inzaghi segnandocon la maglia dell'Atalanta.Insomma, la Champions League sarà un fattore decisivo per il mercato, ma la Juventus comincia già a lavorare per costruire un futuro diverso e più solido per la prossima stagione.





