Attacco Juventus, il sogno è Gyokeres: quanto vale e i numeri della sua super stagione

Il calciomercato non può attendere per unache sì, al momento sta lavorando in vista del Mondiale per Club, ma che sa anche di non poter perdere tempo nella propria "missione" di rinforzare la squadra per la prossima stagione, se vuole tornare finalmente a essere competitiva su tutti i fronti. Il tema principale in questo senso è quello che riguarda l'attacco, sostanzialmente da rivoluzionare considerando il quasi certo addio di Dusan Vlahovic e le difficoltà insite nella trattativa con il PSG per trattenere Randal Kolo Muani. Ai bianconeri, insomma, servirà un nuovo centravanti di peso, uno con venti goal nei piedi per capirci, e alla Continassa il casting è già cominciato.

Vi abbiamo parlato nelle scorse ore di Gonçalo Ramos , l'ultimo nome finito sulla lista dei desideri in quanto si dice sia pronto a lasciare il PSG. Resiste poi l'idea Victor Osimhen, che però piaceva soprattutto a Cristiano Giuntoli e comunque pare indirizzato verso l'Arabia, così come la pista che porta adell'Atalanta, che andrebbe anche a rinforzare il blocco italiano. Il vero "sogno" della Juventus, però, sembra rispondere al nome diIl centravanti svedese, attualmente in forza allo, è reduce da una stagione straordinaria con 54 reti in 52 presenze tra campionato e coppe. Un vero e proprio bomber di razza, che a 27 anni (li compirà domani, 4 giugno) sta attraversando la fase più importante della sua carriera e potrebbe fare le fortune della Juventus per lungo tempo. L'ostacolo? Oltre alla concorrenza di numerosi club europei, il prezzo: Gyokeres ha infatti una clausola da 100 milioni di euro, anche se per strapparlo ai lusitani potrebbero bastarne una settantina. Da capire se alla Continassa si riuscirà a stanziare un budget tanto importante per lui, per quanto appunto sia già previsto un esborso importante per rinforzare l'attacco.Più difficile, invece, arrivare allo svincolato, sul quale è in vantaggio il Napoli, mentre per quanto riguarda l'ex Atalantarimane qualche dubbio legato alle richieste del Manchester United, ritenute troppo alte per la sua età. E poi c'è l'idea, che però sarebbe principalmente un'alternativa all'attaccante titolare. Il sogno, comunque, resta Gyokeres. Magari sarà sempre tale, ma non per questo non può essere inserito nella lista degli obiettivi…





